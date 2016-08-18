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Астана - БАТЭ

18.08.2016, Четверг, 17:00 мск Астана, стадион Астана Арена Лига Европы, 4 раунд , первый матч Астана - БАТЭ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. АПОЭЛ 6 4 0 2 8:6 +2 12
2. Олимпиакос 6 2 2 2 7:6 +1 8
3. Янг Бойз 6 2 2 2 7:4 +3 8
4. Астана 6 1 2 3 5:11 -6 5
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    Рейтинг: +12

    Игорь Иваноа 18 августа 2016, 18:29

    Астана давай

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    Рейтинг: +7

    Spartak1220 18 августа 2016, 17:58

    ничья

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    Рейтинг: +43

    Wolk36 5 августа 2016, 18:47

    Давай БАТЭ не подведи!!!

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