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Судьи
Главный судья:
Розарио Абиссо (Палермо)
Материалы

Болонья - Кальяри

11.09.2016, Воскресенье, 13:30 мск Болонья, стадион Ренато ДальАра Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Италия. Серия А, 3 тур Болонья - Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Болонья 1:0 Кальяри
10 тур
30 октября, среда 23:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Болонья 3:0 Кальяри
8 тур
21 октября, воскресенье 14:30 Кальяри 1:0 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
32 тур
12 апреля, четверг 22:45 Болонья 1:0 Кальяри
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:00 Кальяри 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:2 Кальяри
9 тур
31 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
4 раунд
25 ноября, четверг 22:45 Кальяри 0:3 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 1:1 Болонья
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Кальяри
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 5:1 Болонья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 11 сентября 2016, 09:55

    Н1

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