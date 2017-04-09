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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 09 апреля 2017
Сельта
09.04.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
13'
Кике
51'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
85'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Кике
75'
Желтая карточка
И. Рамис
75'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Бебе
71'
Замена
Р. Пенья
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Х. Санчес
69'
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Сене
67'
Замена
Н. Радойя
️️️️
П. Эрнандес
56'
51'
ГОЛ! 0:2!
П. Леон
40'
Желтая карточка
А. Капа
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Росси
35'
18'
Желтая карточка
С. Энрих
13'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛП
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
4-3-1-2
1
Альварес
3
Фонтас
21
Гомес
21
Планас
14
Ронкалья
19
Эрнандес
77
Систо
24
Шейх
19
Санчес
10
Сене
25
Росси
4-2-2-2
13
Родригес
2
Капа
4
Рамис
6
Гальвез
13
Луна
17
Ривера
14
Дани Гарсия
14
Леон
12
Бебе
19
Кике
9
Энрих
19
Эрнандес
22
Радойя
22
Радойя
19
Эрнандес
25
Росси
12
Бове
12
Бове
25
Росси
10
Сене
10
Аспас
10
Аспас
10
Сене
19
Кике
17
Юнка
17
Юнка
19
Кике
14
Леон
7
Пенья
7
Пенья
14
Леон
12
Бебе
8
Гонсалес
8
Гонсалес
12
Бебе
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Сельта - Эйбар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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