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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эйбар
Вильярреал - Эйбар: обзор матча 01 апреля 2017
Вильярреал
01.04.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 3
Завершен
Эйбар
18'
Р. Сориано
89'
Р. Сориано
48'
П. Леон (П)
54'
Кике
77'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эйбар
Желтая карточка
Р. Сольдадо
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Сориано
89'
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Бакамбу
80'
77'
Замена
К. Ривера
️️️️
Кике
77'
ГОЛ! 1:3!
Т. Инуи
68'
Желтая карточка
Кике
Желтая карточка
А. Гонсалес
66'
64'
Замена
А. Гальвез
️️️️
А. Арбилья
62'
Желтая карточка
Т. Инуи
Замена
Адриан
️️️️
С. Кастильехо
59'
Замена
Джонатан
️️️️
М. Тригерос
59'
54'
ГОЛ! 1:2!
Кике
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Леон
40'
Замена
А. Луна
️️️️
А. Капа
Желтая карточка
С. Кастильехо
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
18'
Желтая карточка
Д. Бонера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЛП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
4-2-1-2
1
Андрес
24
Коста
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Гаспар
21
Сориано
14
Тригерос
70
Кастильехо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
4-2-2-2
13
Родригес
2
Капа
4
Рамис
24
Лежен
23
Арбилья
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Леон
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
94
Бакамбу
19
Борре
19
Борре
94
Бакамбу
14
Тригерос
6
Джонатан
6
Джонатан
14
Тригерос
70
Кастильехо
20
Адриан
20
Адриан
70
Кастильехо
2
Капа
13
Луна
13
Луна
2
Капа
23
Арбилья
6
Гальвез
6
Гальвез
23
Арбилья
19
Кике
17
Ривера
17
Ривера
19
Кике
Остались в запасе
Вильярреал
Эйбар
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Иньиго Перес
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Вильярреал - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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