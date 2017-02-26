Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 26 февраля 2017
Атлетик
26.02.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
11'
М. Сусаета
33'
И. Леке
69'
М. Сан Хосе
14'
М. Карсела-Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
Желтая карточка
И. Уильямс
88'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
84'
81'
Замена
Э. Понсе
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
80'
Желтая карточка
С. Сампер
Замена
М. Рико
️️️️
И. Муньяин
79'
71'
Замена
С. Сампер
️️️️
М. Вакасо
69'
Желтая карточка
Г. Силва
69'
Желтая карточка
Г. Очоа
ГОЛ! 3:1!
М. Сан Хосе
69'
67'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Агбо Уче
61'
Желтая карточка
А. Рамос
59'
Желтая карточка
М. Вакасо
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Э. Саборит
45'
ГОЛ! 2:1!
И. Леке
Пас отдал
М. Сусаета
33'
14'
ГОЛ! 1:1!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
Э. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
Б. Эчебаррия
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
2
Боведа
5
Альварес
4
Саборит
18
Баленсиага
15
Леке
14
Сусаета
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
10
Муньяин
9
Уильямс
3-2-3-1-1
13
Очоа
15
Ингасон
23
Эрнандес
18
Онгла
20
Фулкье
27
Силва
16
Карсела-Гонсалес
22
Вакасо
4
Уче
8
Перейра
20
Рамос
4
Саборит
3
Этчейта
3
Этчейта
4
Саборит
10
Муньяин
17
Рико
17
Рико
10
Муньяин
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
22
Вакасо
16
Сампер
16
Сампер
22
Вакасо
4
Уче
13
Бога
13
Бога
4
Уче
16
Карсела-Гонсалес
9
Понсе
9
Понсе
16
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Алекс Ремиро
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Атлетик - Гранада
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Гранада
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+