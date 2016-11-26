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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Люцерн
Тун - Люцерн: обзор матча 26 ноября 2016
Тун
26.11.2016, суббота, 19:45
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Люцерн
63'
Н. Шинденхольц
61'
Т. Пульич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Люцерн
ГОЛ! 1:1!
Н. Шинденхольц
63'
61'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пульич
Желтая карточка
С. Гларнер
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
12
Франческо Руберто
ВР
14
Николас Шинденхольц
ЦЗ
26
Томас Райнманн
ЦЗ
31
Стефан Гларнер
ЦЗ
25
Кевин Биглер
ЦП
17
Деннис Хедигер
ЦП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Люцерн
1
Давид Цибунг
ВР
13
Томислав Пульич
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
7
Клаудио Лустенбергер
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
15
Марко Шнойвли
ЦФ
Главный тренер
Марио Фрик
Тун
3
Колин Трахсель
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Люцерн
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
3-2
12
Руберто
14
Шинденхольц
26
Райнманн
31
Гларнер
25
Биглер
17
Хедигер
4-1-1-1
1
Цибунг
16
Аффольтер
20
Кошта
7
Лустенбергер
13
Пульич
71
Криэциу
8
Хика
15
Шнойвли
Остались в запасе
Тун
Люцерн
3
Колин Трахсель
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
Главный тренер
Марио Фрик
Остались в запасе
3
Колин Трахсель
ЦЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Норман Пейретти
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
14
Жером Тьессон
ЦЗ
6
Ремо Арнольд
ЦЗ
77
Маркус Ноймайр
ЦП
Главный тренер
Джан-Лука Привителли
Главный тренер
Марио Фрик
Статистика матча Тун - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
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Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
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4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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