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Судьи
Главный судья:
Максим Руденко (Калининград)

Зенит (мол) - Спартак М (мол)

01.10.2016, Суббота, 13:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 9 тур Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
24 тур
15 апреля, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:1 Спартак М (мол)
10 тур
25 сентября, пятница 12:30 Спартак М (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 12:00 Спартак М (мол) 2:3 Зенит (мол)
9 тур
26 сентября, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:2 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 15:00 Спартак М (мол) 3:0 Зенит (мол)
11 тур
27 сентября, пятница 13:00 Зенит (мол) 3:1 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
29 ноября, четверг 14:00 Спартак М (мол) 6:0 Зенит (мол)
4 тур
10 августа, пятница 14:00 Зенит (мол) 0:3 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 15:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
Второй этап, 7 тур
30 марта, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 1:2 Зенит (мол)
11 тур
28 мая, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Зенит (мол)
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Зенит (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
1 тур
14 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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