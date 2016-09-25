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Судьи
Главный судья:
Иван Анохин (Тюмень)
Материалы

Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)

25.09.2016, Воскресенье, 15:00 мск Пермь, стадион Звезда (запасное поле) Россия. Молодежное первенство, 8 тур Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
27 ноября, пятница 16:25 Кр. Советов (мол) 1:0 Амкар (мол)
3 тур
31 июля, пятница 16:30 Амкар (мол) 6:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
27 тур
24 апреля, четверг 17:00 Кр. Советов (мол) 3:2 Амкар (мол)
4 тур
3 августа, суббота 18:00 Амкар (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
7 декабря, пятница 14:45 Амкар (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
5 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Кр. Советов (мол) 0:1 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 9 тур
13 апреля, пятница 15:30 Кр. Советов (мол) 0:0 Амкар (мол)
Второй этап, 3 тур
6 марта, вторник 12:00 Амкар (мол) 0:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Кр. Советов (мол) 1:2 Амкар (мол)
3 тур
1 апреля, пятница 15:30 Амкар (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
21 тур
17 сентября, пятница 13:00 Амкар (мол) 3:2 Кр. Советов (мол)
7 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Кр. Советов (мол) 1:3 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
16 тур
1 августа, суббота 13:00 Амкар (мол) 1:1 Кр. Советов (мол)
2 тур
20 марта, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:1 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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