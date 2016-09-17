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Судьи
Главный судья:
Алексей Иванников (Ставрополь)
Материалы

Краснодар (мол) - Ростов (мол)

17.09.2016, Суббота, 17:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 7 тур Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 13:00 Краснодар (мол) 2:0 Ростов (мол)
3 тур
1 августа, суббота 16:30 Ростов (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 17:45 Краснодар (мол) 1:2 Ростов (мол)
4 тур
16 августа, суббота 18:00 Ростов (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
5 апреля, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
2 тур
20 июля, суббота 18:30 Ростов (мол) 0:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
19 тур
6 декабря, четверг 13:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Краснодар (мол) 1:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 9 тур
15 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:2 Краснодар (мол)
Второй этап, 3 тур
3 марта, суббота 15:00 Краснодар (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Краснодар (мол) 4:0 Ростов (мол)
12 тур
9 июня, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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