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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Лада-Тольятти
Динамо Киров - Лада-Тольятти: обзор матча 30 апреля 2017
Динамо Киров
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
2 : 0
Завершен
Лада-Тольятти
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Статистика матча Динамо Киров - Лада-Тольятти
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Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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08.11.2026
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31.10.2026
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24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
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Лада-Тольятти
1 : 2
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2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Информация о матче
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