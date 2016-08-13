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Судьи
Главный судья:
Артур Степанян (Ростов-на-Дону)
Материалы

Ахмат (мол) - Локомотив (мол)

13.08.2016, Суббота, 18:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 3 тур Ахмат (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Локомотив (мол)
5 тур
15 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:3 Локомотив (мол)
10 тур
17 октября, пятница 12:00 Локомотив (мол) 9:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
26 тур
18 апреля, пятница 14:30 Локомотив (мол) 3:1 Ахмат (мол)
5 тур
16 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
5 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:0 Ахмат (мол)
9 тур
21 сентября, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 11:00 Ахмат (мол) 1:2 Локомотив (мол)
9 тур
13 мая, пятница 16:00 Локомотив (мол) 2:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
22 тур
25 сентября, суббота 16:30 Локомотив (мол) 4:0 Ахмат (мол)
8 тур
30 апреля, пятница 14:00 Ахмат (мол) 1:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Ахмат (мол) 2:4 Локомотив (мол)
9 тур
15 мая, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:1 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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