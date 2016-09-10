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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Динамо-2
Спартак К - Динамо-2: обзор матча 10 сентября 2016
Спартак К
10.09.2016, суббота, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 8 тур
2 : 0
Завершен
Динамо-2
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Статистика матча Спартак К - Динамо-2
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Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
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Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
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Спартак К
0 : 4
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