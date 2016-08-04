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АЕК - Сент-Этьен

04.08.2016, Четверг, 21:00 мск Афины, стадион Олимпийский Лига Европы, 3 раунд , ответный матч АЕК - Сент-Этьен
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 22:00 Сент-Этьен 0:0 АЕК
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