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Пандурий - Маккаби

28.07.2016, Четверг, 21:00 мск Тыргу-Жиу, стадион Тудор Владимиреску Лига Европы, 3 раунд , первый матч Пандурий - Маккаби
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