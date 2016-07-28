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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Люцерн - Сассуоло
Люцерн - Сассуоло: обзор матча 28 июля 2016
Люцерн
28.07.2016, четверг, 20:45
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Сассуоло
42'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сассуоло
81'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
79'
Желтая карточка
Д. Бьондини
72'
Замена
М. Политано
️️️️
Н. Сансоне
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Начало матча
Статистика матча Люцерн - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
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3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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