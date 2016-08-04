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Сендерийск - Заглембе

04.08.2016, Четверг, 20:15 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Сендерийск - Заглембе
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 20:00 Заглембе 1:2 Сендерийск
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