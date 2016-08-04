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Корк Сити - Генк

04.08.2016, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Корк Сити - Генк
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 28 июля, четверг 21:00 Генк 1:0 Корк Сити
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