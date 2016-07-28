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Фехервар - Мидтьюлланд

28.07.2016, Четверг, 21:30 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига Европы, 3 раунд , первый матч Фехервар - Мидтьюлланд
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