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Хапоэль БШ - Олимпиакос

03.08.2016, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Хапоэль БШ - Олимпиакос
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 27 июля, среда 21:45 Олимпиакос 0:0 Хапоэль БШ
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    Рейтинг: +997

    egrrr 3 августа 2016, 22:51

    кто бы мог подумать...

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