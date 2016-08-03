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Легия - Тренчин

03.08.2016, Среда, 21:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Легия - Тренчин
Первый матч: 1 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 27 июля, среда 21:30 Тренчин 0:1 Легия
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