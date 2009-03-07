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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ковентри - Челси
Ковентри - Челси: обзор матча 07 марта 2009
Ковентри
07.03.2009, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Челси
16'
Д. Дрогба
74'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ковентри - Челси
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Дрогба
ГОЛ! 0:2!
Алекс
Замена
М. Эссьен
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Р. Куарежма
️️️️
С. Калу
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дрогба
Начало матча
Статистика матча Ковентри - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Сити оф Ковентри
Где смотреть матч:
"7ТВ" 15:30 (прямая)
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