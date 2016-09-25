|15 тур
|21 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Днепр
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|19:30
|Днепр
|4:2
|Черноморец
|15 тур
|21 ноября, суббота
|15:00
|Черноморец
|0:0
|Днепр
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|19:30
|Днепр
|4:2
|Черноморец
|22 тур
|3 мая, воскресенье
|19:30
|Черноморец
|0:3
|Днепр
|9 тур
|19 октября, воскресенье
|20:30
|Днепр
|2:1
|Черноморец
|1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, среда
|20:30
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|1/4 финала
первый матч
|1 апреля, среда
|19:00
|Черноморец
|0:4
|Днепр
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|20:30
|Черноморец
|1:0
|Днепр
|11 тур
|28 сентября, суббота
|20:30
|Днепр
|2:0
|Черноморец
|1/8 финала
|30 октября, среда
|21:45
|Черноморец
|Днепр
|1/2 финала
|8 мая, среда
|21:30
|Черноморец
|2:1
|Днепр
|24 тур
|12 апреля, пятница
|20:15
|Черноморец
|1:2
|Днепр
|9 тур
|15 сентября, суббота
|18:30
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|20 тур
|10 декабря, суббота
|19:30
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|5 тур
|6 августа, суббота
|22:00
|Черноморец
|1:1
|Днепр
|21 тур
|20 марта, суббота
|16:00
|Днепр
|3:1
|Черноморец
|6 тур
|29 августа, суббота
|18:00
|Черноморец
|0:1
|Днепр
|27 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Днепр
|4:1
|Черноморец
|12 тур
|25 октября, суббота
|19:00
|Черноморец
|1:1
|Днепр
|27 тур
|25 апреля, пятница
|20:00
|Днепр
|1:0
|Черноморец
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|20:00
|Черноморец
|1:2
|Днепр
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|19
|3
|0
|47:14
|+33
|60
|2.
|Динамо К
|22
|14
|4
|4
|43:23
|+20
|46
|3.
|Заря
|22
|12
|4
|6
|34:21
|+13
|40
|4.
|Олимпик Дн
|22
|9
|7
|6
|28:30
|-2
|34
|5.
|Александрия
|22
|9
|6
|7
|37:28
|+9
|33
|6.
|Черноморец Од
|22
|7
|6
|9
|17:23
|-6
|27
|7.
|Ворскла
|22
|6
|6
|10
|24:28
|-4
|24
|8.
|Сталь
|22
|6
|6
|10
|20:25
|-5
|24
|9.
|Звезда К
|22
|6
|5
|11
|20:33
|-13
|23
|10.
|Днепр Дп
|22
|4
|10
|8
|21:30
|-9
|22
|11.
|Карпаты
|22
|4
|7
|11
|21:30
|-9
|19
|12.
|Волынь
|22
|2
|4
|16
|13:40
|-27
|10