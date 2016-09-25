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Черноморец - Днепр

25.09.2016, Воскресенье, 19:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 9 тур Черноморец - Днепр
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
15 тур
21 ноября, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Днепр
2 тур
26 июля, воскресенье 19:30 Днепр 4:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
3 мая, воскресенье 19:30 Черноморец 0:3 Днепр
9 тур
19 октября, воскресенье 20:30 Днепр 2:1 Черноморец
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 20:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, среда 19:00 Черноморец 0:4 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Днепр
11 тур
28 сентября, суббота 20:30 Днепр 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
30 октября, среда 21:45 Черноморец Днепр
Украина. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 21:30 Черноморец 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:15 Черноморец 1:2 Днепр
9 тур
15 сентября, суббота 18:30 Днепр 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
20 тур
10 декабря, суббота 19:30 Днепр 1:0 Черноморец
5 тур
6 августа, суббота 22:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
21 тур
20 марта, суббота 16:00 Днепр 3:1 Черноморец
6 тур
29 августа, суббота 18:00 Черноморец 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
27 тур
9 мая, суббота 19:00 Днепр 4:1 Черноморец
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Днепр
Чемпионат Украины (2007/2008)
27 тур
25 апреля, пятница 20:00 Днепр 1:0 Черноморец
12 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Черноморец 1:2 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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