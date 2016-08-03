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ФКСБ - Спарта

03.08.2016, Среда, 20:45 мск Бухарест, стадион Генча Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч ФКСБ - Спарта
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:00 Спарта 1:1 ФКСБ
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 3 августа 2016, 22:22

    Молодцы

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    Рейтинг: +2

    ZetWar 3 августа 2016, 03:36

    +++++

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