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Спарта - ФКСБ

26.07.2016, Вторник, 21:00 мск Прага, стадион Дженерали Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Спарта - ФКСБ
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    Рейтинг: +45

    ск122 26 июля 2016, 23:05

    подкачала спарта

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