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ПАОК - Аякс

03.08.2016, Среда, 21:30 мск Салоники, стадион Тумба Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч ПАОК - Аякс
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
3 раунд
первый матч		 26 июля, вторник 21:45 Аякс 1:1 ПАОК
Лига Чемпионов (2010/2011)

ответный матч		 4 августа, среда 22:45 ПАОК 3:3 Аякс
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:45 Аякс 1:1 ПАОК
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    Рейтинг: +675

    life85 3 августа 2016, 22:08

    7 на 8 играют?

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