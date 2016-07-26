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Аякс - ПАОК

26.07.2016, Вторник, 21:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Аякс - ПАОК
Лига Чемпионов (2010/2011)

ответный матч		 4 августа, среда 22:45 ПАОК 3:3 Аякс
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 28 июля, среда 22:45 Аякс 1:1 ПАОК
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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июля 2016, 00:59

    ПАОК, ПАОК...

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 26 июля 2016, 06:22

    Ничья

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