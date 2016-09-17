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Карпаты - Черноморец

17.09.2016, Суббота, 17:00 мск Львов, стадион Украина Украина. Премьер-Лига, 8 тур Карпаты - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
5 марта, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Карпаты
4 тур
8 августа, суббота 19:30 Карпаты 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
10 мая, воскресенье 17:00 Карпаты 2:0 Черноморец
10 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Черноморец 0:0 Карпаты
15 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 Карпаты 1:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 19:30 Карпаты 1:2 Черноморец
5 тур
11 августа, суббота 22:30 Черноморец 1:1 Карпаты
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/4 финала
11 апреля, среда 21:00 Карпаты 2:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
17 тур
19 ноября, суббота 20:30 Черноморец 2:2 Карпаты
2 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
2 апреля, пятница 20:00 Карпаты 1:1 Черноморец
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 1:1 Карпаты
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
1 марта, воскресенье 16:00 Карпаты 3:0 Черноморец
3 тур
1 августа, пятница 20:00 Черноморец 3:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Карпаты 2:0 Черноморец
14 тур
26 октября, пятница 19:00 Черноморец 4:0 Карпаты
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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