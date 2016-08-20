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Динамо - Волынь

20.08.2016, Суббота, 19:30 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-Лига, 5 тур Динамо - Волынь
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
21 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 3:0 Волынь
8 тур
20 сентября, воскресенье 17:00 Волынь 0:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
19 апреля, воскресенье 19:30 Волынь 1:3 Динамо
7 тур
22 сентября, понедельник 20:00 Динамо 4:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
10 ноября, воскресенье 21:30 Волынь 1:4 Динамо
1 тур
14 июля, воскресенье 20:30 Динамо 1:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 19:30 Волынь 0:2 Динамо
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Динамо 4:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
28 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Волынь 0:1 Динамо
13 тур
16 октября, воскресенье 20:30 Динамо 2:1 Волынь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Динамо 5:1 Волынь
14 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Волынь 1:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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