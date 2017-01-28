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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Вестерло
Беверен - Вестерло: обзор матча 28 января 2017
Беверен
28.01.2017, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Вестерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Вестерло
52'
Желтая карточка
М. Хейлен
46'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Р. Хенкенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
24
Йенс Колс
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Вестерло
30
Коэн ван Лангендонк
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
6
Робин Хенкенс
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Беверен
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Вестерло
1
Кристоф ван Хаут
ВР
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
10
Карлос Страндберг
ПВ
1-3-3
18
Гобле
4
Камачо
18
Янс
24
Колс
15
Сек
7
Болевич
11
Серижони
9
Гано
2-1-2
30
ван Лангендонк
13
Хейлен
3
Дамс
11
Хиланд
6
Хенкенс
71
Бюйенс
6
Хенкенс
10
Страндберг
10
Страндберг
6
Хенкенс
Остались в запасе
Беверен
Вестерло
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Остались в запасе
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Беверен - Вестерло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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