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Чертаново - Коломна

15.07.2016, Пятница, 17:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. Кубок, 1/256 финала Чертаново - Коломна
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    Рейтинг: +79293

    Zenit-84 16 июля 2016, 12:50

    Х похоже... П1 мне как проигрыш засчитали...

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    Рейтинг: +8

    neymar05 > Zenit-84 16 июля 2016, 16:31

    мне тоже

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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 15 июля 2016, 18:36

    П1

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