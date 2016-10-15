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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Вестерло
Сент-Труйден - Вестерло: обзор матча 15 октября 2016
Сент-Труйден
15.10.2016, суббота, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
27'
Р. Фернандеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Вестерло
Вторая желтая
С. Де Петтер
90'
Желтая карточка
С. Де Петтер
90'
Желтая карточка
Р. Фернандеш
84'
81'
Замена
️️️️
Р. Хенкенс
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Пулидо
81'
Замена
️️️️
Р. Безус
80'
Желтая карточка
Д. Дюссо
77'
Замена
Ф. Тченкуа
️️️️
К. Себальос
60'
50'
Желтая карточка
М. Аннис
Желтая карточка
С. Питерс
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фернандеш
27'
20'
Желтая карточка
М. Хейлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
28
Вилльям Дютуа
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Вестерло
30
Коэн ван Лангендонк
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
8
Максим Аннис
ЦП
6
Робин Хенкенс
ЦП
33
Михалис Маниас
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
16
Питер Геркенс
ЦП
7
Фабьен Тченкуа
ЦП
27
Ибе Сверс
ЦФ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Вестерло
1
Кристоф ван Хаут
ВР
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
23
Ярно Моленбергс
ЦП
3-2-2-1-1
28
Дютуа
5
Пулидо
8
Питерс
2
Джене
26
Фернандеш
20
Дюссо
24
Де Петтер
90
Безус
19
Бамба
10
Себальос
3-2-1
30
ван Лангендонк
16
Мастоу
13
Хейлен
3
Дамс
8
Аннис
6
Хенкенс
33
Маниас
5
Пулидо
16
Геркенс
16
Геркенс
5
Пулидо
10
Себальос
7
Тченкуа
7
Тченкуа
10
Себальос
Остались в запасе
Сент-Труйден
Вестерло
27
Ибе Сверс
ЦФ
28
Люка Пирар
ВР
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
23
Ярно Моленбергс
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
27
Ибе Сверс
ЦФ
28
Люка Пирар
ВР
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярно Моленбергс
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
Главный тренер
Йонас Де Рок
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Сент-Труйден - Вестерло
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
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Шарлеруа
- : -
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4 : 1
08.11.2026
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Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
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Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
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