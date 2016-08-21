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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Вестерло
Гент - Вестерло: обзор матча 21 августа 2016
Гент
21.08.2016, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Вестерло
47'
Ж. Пербе
68'
Ж. Пербе
77'
Д. Миличевич
87'
К. Сайеф (П)
22'
Ф. Дамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Вестерло
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Сайеф
87'
86'
Желтая карточка
К. ван Лангендонк
Замена
К. Кулибали
️️️️
Д. Миличевич
80'
77'
Замена
М. Маниас
️️️️
Р. Хенкенс
ГОЛ! 3:1!
Д. Миличевич
77'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Д. Ндонгала
71'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Пербе
68'
64'
Желтая карточка
М. Аннис
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пербе
47'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
55
Рами Гершон
ВР
20
Янник Толен
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Вестерло
30
Коэн ван Лангендонк
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
16
Джордан Мастоу
ЦЗ
17
Кеннет Шуерманс
ЦЗ
11
Халим Хиланд
ОП
23
Ярно Моленбергс
ЦП
8
Максим Аннис
ЦП
6
Робин Хенкенс
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
17
Роб Скофс
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
20
Эмир Куйович
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Вестерло
1
Кристоф ван Хаут
ВР
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
33
Михалис Маниас
ЦФ
1-4-1-2
55
Гершон
23
Митрович
24
Кумс
16
Сайеф
77
Миличевич
10
Нето
27
Саймон
77
Ндонгала
24
Пербе
3-1-4
30
ван Лангендонк
16
Мастоу
17
Шуерманс
3
Дамс
11
Хиланд
10
Де Кеулаер
8
Аннис
6
Хенкенс
23
Моленбергс
77
Ндонгала
25
Фоке
25
Фоке
77
Ндонгала
77
Миличевич
17
Кулибали
17
Кулибали
77
Миличевич
6
Хенкенс
33
Маниас
33
Маниас
6
Хенкенс
Остались в запасе
Гент
Вестерло
25
Брайан Вандербуше
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
20
Эмир Куйович
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
25
Брайан Вандербуше
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
20
Эмир Куйович
ЦФ
Остались в запасе
22
Жиль Рюссен
ЦЗ
1
Кристоф ван Хаут
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Гент - Вестерло
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
- : -
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
0 : 2
20.09.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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