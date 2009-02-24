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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Суонси
Фулхэм - Суонси: обзор матча 24 февраля 2009
Фулхэм
24.02.2009, вторник, 23:00
Англия. Кубок
2 : 1
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фулхэм - Суонси
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