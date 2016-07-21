Введите ваш ник на сайте

Левски - Марибор

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск София, стадион Георги Аспарухов Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Левски - Марибор
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:00 Марибор 0:0 Левски
...
  • Читайте нас: 