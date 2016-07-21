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Стремсгодсет - Сендерийск

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск Драммен, стадион Мариенлист Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Стремсгодсет - Сендерийск
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 20:00 Сендерийск 2:1 Стремсгодсет
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