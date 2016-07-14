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Сендерийск - Стремсгодсет

14.07.2016, Четверг, 20:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Лига Европы, 2 раунд , первый матч Сендерийск - Стремсгодсет
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