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Одд - ПАС

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск Скиен, стадион Скагерак Арена Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Одд - ПАС
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:00 ПАС 3:0 Одд
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