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Заглембе - Партизан

21.07.2016, Четверг, 22:05 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Заглембе - Партизан
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:15 Партизан 0:0 Заглембе
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