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Кайрат - Маккаби

14.07.2016, Четверг, 17:45 мск Алма-Ата, стадион Центральный Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига Европы, 2 раунд , первый матч Кайрат - Маккаби
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