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Сент Патрикс - Динамо

21.07.2016, Четверг, 21:45 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Сент Патрикс - Динамо
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 18:30 Динамо 1:1 Сент Патрикс
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