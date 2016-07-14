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Динамо - Сент Патрикс

14.07.2016, Четверг, 18:30 мск Минск, стадион Трактор Лига Европы, 2 раунд , первый матч Динамо - Сент Патрикс
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 14 июля 2016, 06:01

    П1

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