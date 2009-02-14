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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Хэм - Мидлсбро
Вест Хэм - Мидлсбро: обзор матча 14 февраля 2009
Вест Хэм
14.02.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
84'
Э. Илунга
22'
С. Даунинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Хэм - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 1:1!
Э. Илунга
Желтая карточка
Г. О'Нил
Замена
Д. Уолкер
️️️️
Х. Арка
Замена
С. Нсереко
️️️️
А. Алвеш
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Л. Боа Морте
Замена
Д. Тристан
️️️️
К. Коул
ГОЛ! 0:1!
С. Даунинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
2
Лукас Нилл
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Эрита Илунга
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
19
Гари О'Нил
ЦП
20
Хулио Арка
ПП
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
19
Стюарт Даунинг
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Вест Хэм
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Диего Тристан
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
41
Джош Уолкер
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-3-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
39
Коллинс
6
Илунга
16
Нобл
8
Паркер
11
Боа Морте
10
Ди Микеле
24
Коул
4-3-2
25
Джонс
2
Погатец
6
Хут
31
Уитер
25
Хойт
20
Арка
19
О'Нил
11
Джонсон
19
Даунинг
10
Алвеш
Алвеш
0
Нсереко
0
Нсереко
Алвеш
24
Коул
0
Тристан
0
Тристан
24
Коул
11
Боа Морте
20
Сирс
20
Сирс
11
Боа Морте
20
Арка
41
Уолкер
41
Уолкер
20
Арка
Остались в запасе
Вест Хэм
Мидлсбро
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
27
Ян Лаштувка
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Вест Хэм - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"7ТВ" 18:00 (прямая)
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