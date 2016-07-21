Введите ваш ник на сайте

Грассхоппер - КР Рейкьявик

21.07.2016, Четверг, 20:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Грассхоппер - КР Рейкьявик
Первый матч: 3 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 22:15 КР Рейкьявик 3:3 Грассхоппер
...
  • Читайте нас: 