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Омония - Бейтар

21.07.2016, Четверг, 19:30 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Омония - Бейтар
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 20:00 Бейтар 1:0 Омония
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 21 июля 2016, 19:23

    П1

    0
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