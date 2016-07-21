Введите ваш ник на сайте

Вентспилс - Абердин

21.07.2016, Четверг, 18:00 мск Рига, стадион Олимпийский центр Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Вентспилс - Абердин
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 14 июля, четверг 21:45 Абердин 3:0 Вентспилс
...
  • Читайте нас: 