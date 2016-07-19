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АПОЭЛ - ТНС

19.07.2016, Вторник, 20:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч АПОЭЛ - ТНС
Первый матч: 0 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 21:00 ТНС 0:0 АПОЭЛ
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