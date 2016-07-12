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ТНС - АПОЭЛ

12.07.2016, Вторник, 21:00 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч ТНС - АПОЭЛ
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