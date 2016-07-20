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Динамо - Вардар

20.07.2016, Среда, 21:45 мск Загреб, стадион Максимир Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Динамо - Вардар
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 21:45 Вардар 1:2 Динамо
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