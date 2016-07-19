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Легия - Зриньски

19.07.2016, Вторник, 21:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Легия - Зриньски
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
2 раунд
первый матч		 12 июля, вторник 19:30 Зриньски 1:1 Легия
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