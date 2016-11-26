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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 26 ноября 2016
Гамбург
26.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
3'
М. Грегоритч
28'
М. Грегоритч
14'
Ф. Бартельс
45'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
Желтая карточка
Н. Мюллер
89'
88'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
82'
Желтая карточка
Й. Джуру
72'
70'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
69'
Замена
К. Писарро
️️️️
С. Гнабри
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Дикмайер
64'
45'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Т. Пецос
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Гнабри
39'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Н. Мюллер
28'
14'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
К. Фритц
11'
Желтая карточка
Т. Пецос
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Л. Холтби
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
АП
8
Клеменс Фритц
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Матениа
22
Озтрзолек
21
Юнг
5
Джуру
3
Дуглас Сантос
2
Дикмайер
9
Мюллер
90
Холтби
2
Сакаи
18
Костич
11
Грегоритч
3-4-2-1
33
Дробны
4
Мойсандер
13
Велькович
25
Гарсия
8
Фритц
31
Бартельс
4
Бауэр
6
Пецос
7
Гнабри
16
Юнузович
10
Крузе
2
Дикмайер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
2
Дикмайер
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
31
Бартельс
20
Хайрович
20
Хайрович
31
Бартельс
6
Пецос
44
Баргфреде
44
Баргфреде
6
Пецос
7
Гнабри
14
Писарро
14
Писарро
7
Гнабри
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 22:25)
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